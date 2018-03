FW Hemer: Beförderungen bei der Löschgruppe Landhausen

Beförderungen bei der Löschgruppe Landhausen (v. l.): Löschgruppenführer Manuel Bornfelder, Stellv. Löschgruppenführer Torsten Hücking, Wehrleiter Markus Heuel, Oliver Bornfelder, Dominik Buse, Nicolle Funke, Andreas Stützer, Robin Hardebusch, Zugführer Dirk Förster Bild-Infos Download

Hemer (ots) - Anlässlich ihrer diesjährigen Jahresdienstbesprechung trafen sich 35 Mitglieder der Löschgruppe Landhausen am Samstag, 24. Februar, im Feuerwehrgerätehaus Am Osterbrauck. Zu den Gästen gehörten auch Vertreter der Löschgruppe Becke sowie die Wehrleiter Markus Heuel und dessen Stellvertreter Detlef Humbeck. Humbeck hat im Rahmen der Dienstbesprechung Robin Hardebusch zum Oberfeuerwehrmann, Nicolle Funke zur Hauptfeuerwehrfrau, Dominik Buse zum Brandmeister sowie Andreas Stützer zum Oberbrandmeister befördern. Für zehn Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde Oliver Bornfelder geehrt. Gemeinsam ließen die Anwesenden das vergangene Jahr Revue passieren. So wurde an den plötzlich verstorbenen Löschgruppenführer Heinz Kemper erinnert. "Er hat uns Kameradschaft vorgelebt und wir leben es so weiter", ist Löschgruppenführer Manuel Bordfelder überzeugt. Bornfelder dankte den Aktiven für ihren Dienst bei Einsätzen und Übungen sowie der Ehrenabteilung für die Unterstützung im Hintergrund. Seinen besonderen Dank richtete Bornfelder aber vor allem an die Partnerinnen und Partner, ohne die so ein zeitintensives Hobby mit zahlreichen Diensten und Einsätzen nicht möglich sei. Leider muss die Löschgruppe einen kleinen Personalrückgang vermelden. Nach fünf Abgängen und zwei Neuaufnahmen haben die Landhauser nun 43 aktive Wehrleute, die Ehrenabteilung zählt neun Mitglieder. Nach dem Feuerwehrfest im letzten Jahr und dem jedes Jahr am Karsamstag stattfindenden Osterfest möchte man ein weiteres Fest aufleben lassen. Torsten Hücking berichtete von dem Plan, ein Ente-Dank-Fest im Oktober organisieren zu wollen. Nähere Infos werden folgen. Feuerwehrchef Heuel berichtete in seinen Ausführungen von den Fortschritten bei den Fahrzeugausschreibungen und darüber, dass das neue Löschfahrzeug für die Löschgruppe Landhausen in Kürze ausgeschrieben werden soll. Auch eine Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransporter würde in diesem Jahr anstehen.

