Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Bodenfeuer in Birten

Xanten (ots)

Sonntag, 26.07.2026, 13:36 Uhr - Zur Winnenthaler Straße in Birten wurden die Einheiten Birten und Mitte der Feuerwehr Xanten am Sonntagnachmittag alarmiert.

Vor Ort war der Grünstreifen an der Straße aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen eines Landwirtes, konnte der Brand auf einen Bereich von ca. 5 Metern begrenzt und das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Feld verhindert werden.

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und konnte den Einsatz nach ca. 20 Minuten beenden.

Auch für die kommenden Tage ist wieder eine anhaltende Trockenheit gemeldet. Diese sorgt für eine hohe Brandgefahr in Wiesen, Feldern und Wäldern. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette, Funken oder offenes Feuer können einen Vegetationsbrand auslösen.

Die Feuerwehr Xanten bittet die Bevölkerung daher:

* Keine Zigaretten oder andere glimmende Gegenstände in die Natur zu werfen. * Kein offenes Feuer oder Grillstellen außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche zu nutzen. * Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abzustellen, da heiße Fahrzeugteile Brände verursachen können. * Verdächtige Rauchentwicklungen oder Brände umgehend über den Notruf 112 zu melden.

Mit umsichtigem Verhalten kann jeder dazu beitragen, Vegetationsbrände zu verhindern.

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