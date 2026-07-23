Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand einer Pelletheizung - Vier Personen vorsorglich ins Krankenhaus transportiert

Xanten (ots)

Donnerstag, 23.07.2026, 02:38 Uhr - Die Feuerwehr Xanten wurde in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Bauernhaus auf der Straße "Dorsewald" alarmiert. Im Erdgeschoss des Gebäudes war es zu einem Brand an einer Pelletheizung gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Anwohner den Brand bereits eigenständig abgelöscht. Seitens der Feuerwehr beschränkten sich die Maßnahmen auf die Kontrolle der Brandstelle und der Belüftung des Gebäudes mit einem Hochdrucklüfter sowie der Überprüfung der Wohneinheiten.

Im Rahmen der Erkundung wurde festgestellt, dass die Wohnungen im Obergeschoss durch Rußablagerungen erheblich kontaminiert wurden und derzeit nicht bewohnbar sind.

Insgesamt wurden acht betroffene Personen durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Vier Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur weiteren Abklärung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Mitte, Wardt und Nord sowie der Rettungsdienst mit zwei Notärzten und mehreren Rettungswagen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell