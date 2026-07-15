Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Flächenbrand an der B57 - Feuerwehr löscht brennenden Grünstreifen

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Xanten (ots)

Mittwoch, 15.07.2026, 15:28 Uhr - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Xanten zu einem Flächenbrand an der B57 (Mörmterer Straße) alarmiert. Vor Ort brannten zwei Grünflächen von jeweils rund fünf Quadratmetern. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr auf und konnten das Feuer zügig ablöschen. Eine Ausbreitung auf weitere Vegetationsflächen wurde verhindert. Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Mitte und Wardt.

Hinweis der Feuerwehr Xanten

Die anhaltende Trockenheit sorgt derzeit für eine hohe Brandgefahr in Wiesen, Feldern und Wäldern. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette, Funken oder offenes Feuer können einen Vegetationsbrand auslösen.

Die Feuerwehr Xanten bittet die Bevölkerung daher: * Keine Zigaretten oder andere glimmende Gegenstände in die Natur zu werfen. * Kein offenes Feuer oder Grillstellen außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche zu nutzen. * Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abzustellen, da heiße Fahrzeugteile Brände verursachen können. * Verdächtige Rauchentwicklungen oder Brände umgehend über den Notruf 112 zu melden.

Mit umsichtigem Verhalten kann jeder dazu beitragen, Vegetationsbrände zu verhindern.

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