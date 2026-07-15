PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Xanten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Flächenbrand an der B57 - Feuerwehr löscht brennenden Grünstreifen

FW Xanten: Flächenbrand an der B57 - Feuerwehr löscht brennenden Grünstreifen
  • Bild-Infos
  • Download

Xanten (ots)

Mittwoch, 15.07.2026, 15:28 Uhr - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Xanten zu einem Flächenbrand an der B57 (Mörmterer Straße) alarmiert. Vor Ort brannten zwei Grünflächen von jeweils rund fünf Quadratmetern. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr auf und konnten das Feuer zügig ablöschen. Eine Ausbreitung auf weitere Vegetationsflächen wurde verhindert. Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Mitte und Wardt.

Hinweis der Feuerwehr Xanten

Die anhaltende Trockenheit sorgt derzeit für eine hohe Brandgefahr in Wiesen, Feldern und Wäldern. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette, Funken oder offenes Feuer können einen Vegetationsbrand auslösen.

Die Feuerwehr Xanten bittet die Bevölkerung daher:

* Keine Zigaretten oder andere glimmende Gegenstände in die Natur zu 
werfen.
* Kein offenes Feuer oder Grillstellen außerhalb der dafür 
vorgesehenen Bereiche zu nutzen.
* Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abzustellen, da heiße 
Fahrzeugteile Brände verursachen können.
* Verdächtige Rauchentwicklungen oder Brände umgehend über den Notruf
112 zu melden.

Mit umsichtigem Verhalten kann jeder dazu beitragen, Vegetationsbrände zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Philipp Schäfer
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Xanten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Xanten
Weitere Meldungen: Feuerwehr Xanten
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren