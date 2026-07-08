Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr - Vermehrt Einsatzfahrzeuge im Straßenverkehr

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Xanten (ots)

Samstag, 11.07.2026 - Am Samstag, den 11.07.2026 findet bei der Jugendfeuerwehr Xanten wieder der sogenannte "Berufsfeuerwehrtag" statt.

Dabei simulieren die Betreuerinnen und Betreuer gemeinsam mit den Jugendlichen den Alltag einer Berufsfeuerwehr innerhalb einer 24 Stunden Schicht. Angefangen bei der Fahrzeugübernahme, verschiedenen Wachaufgaben, der Übernachtung im Feuerwehrhaus und natürlich dem Abarbeiten verschiedener gestellter Einsätze. Hierdurch werden von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen vermehrt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf den Straßen in und um Xanten zu sehen sein, es besteht jedoch kein Grund zur Sorge, die Fahrzeuge werden die Fahrten auch ohne Blaulicht und Martinshorn absolvieren.

Der Berufsfeuerwehrtag ist für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr immer wieder ein Highlight, da er nicht nur das "Feuerwehrleben" erlebbar macht, sondern viele spannende Übungen in kurzer Zeit bietet und den Teamgeist fördert. Ermöglicht wird dieses Event durch die Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehr, sowie die Einsatzeinheiten, die jeweils verschiedene Übungen in den Ortsteilen für die Jugendlichen vorbereiten.

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