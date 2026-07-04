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Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand einer Erntemaschine in Marienbaum

FW Xanten: Brand einer Erntemaschine in Marienbaum
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Xanten (ots)

Samstag, 04.07.2026, 14:25 Uhr - "LKW Brand" lautete die Einsatzmeldung für die Einheiten Xanten-Nord und Mitte am Samstagnachmittag.

An der Straße "Am Tannenbusch" in Marienbaum war ein Mähdrescher bei Erntearbeiten in Brand geraten. Der Fahrer hatte eine Rauchentwicklung bemerkt und sich sofort in Sicherheit gebracht, sowie die Feuerwehr alarmiert.

Durch das schnelle Eingreifen zweier Trupps mit je einem C-Rohr (100 Liter/Min) konnte das Feuer auf den Mähdrescher und das umliegende Feld begrenzt werden. Eine Brandausbreitung über das trockene Feld konnte erfolgreich verhindert werden.

Das Fahrzeug wurde abgelöscht und anschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Simon Greeven
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

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