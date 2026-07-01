Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Feuerwehr verhindert Übergreifen eines Heckenbrandes

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Xanten (ots)

Mittwoch, 01.07.2026, 11:44 Uhr - Die Feuerwehr Xanten wurde heute Mittag zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand auf die Straße Am Nibelungenbad im Ortsteil Wardt alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass keine Dachkonstruktion betroffen war. Stattdessen stand eine Hecke bereits im Vollbrand und drohte auf eine unmittelbar angrenzende Garage überzugreifen.

Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die Garage erfolgreich verhindert werden.

Eine Person wurde im Verlauf des Einsatzes verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Wardt, Mitte und Nord sowie der Rettungsdienst.

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