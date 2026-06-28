Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Xanten am Wochenende

Xanten (ots)

26.06.2026 bis 28.06.2026 Zu fünf Einsätzen wurde die Feuerwehr Xanten an diesem Wochenende alarmiert.

Am Freitag unterstütze die Feuerwehr Xanten um 17:27 Uhr die Feuerwehr Alpen bei einem Feldbrand. Das Tanklöschfahrzeug der Einheit Mitte wirkte hier mit seinem 4000 Liter fassenden Wassertank bei der Wasserversorgung mit. Details sind dem Bericht der Feuerwehr Alpen zu entnehmen. Die Xantener Kräfte waren ca. eine Stunde im Einsatz.

Rund eineinhalb Stunden später rückte die Löscheinheit Wardt zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Meerend" in Wardt aus. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert. Während die Insassen der Fahrzeuge vom Rettungsdienst behandelt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurden, sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Nach ca. 30 Minunten endete der Einsatz für die Feuerwehr.

Am Samstag um 17 Uhr wurden alle fünf Löscheinheiten der Feuerwehr zu einem Gewerbebetrieb an der Sonsbecker Straße alarmiert. Laut Meldung sollte eine schwarze Rauchwolke vom Dach aufsteigen, dies konnte auf Anfahrt bestätigt werden, sodass die Drehleiter der Feuerwehr Alpen als zweite Drehleiter nachalarmiert wurde. Bei Eintreffen hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Sofort wurde ein Löschangriff über die Xantener Drehleiter vorgenommen und parallel das Innere des Gebäudes kontrolliert. Glücklicherweise beschränkte sich der Brand auf eine Elektroverteilung auf dem Dach des Gebäudes, die schnell abgelöscht werden konnte. Der Einsatz konnte für die Feuerwehr nach rund eindreiviertel Stunde beendet werden.

Zwei Einsätze folgten für das Mehrzweckboot der Löscheinheit Wardt am Samstag um 23 Uhr, sowie am Sonntag gegen 13:15 Uhr auf dem Rhein. Jeweils war eine Person im Rheinstrom gesichtet worden, die mit einem starken Kräfteaufgebot verschiedener Feuerwehren, DLRG, Polizei und Rettungsdienst gesucht wurden. Details entnehmen Redaktionen bitte den Berichten der Feuerwehren Rheinberg und Wesel.

Hintergrund bei Einsätzen auf dem Rhein: Im Kreis Wesel gibt es seit einiger Zeit ein sogenanntes "Rheinkonzept". Darin ist kreisweit geregelt, wie bei Personensuchen im Rhein vorgegangen wird. Abhängig vom Sichtungspunkt der Person wird der Rhein in verschiedene Abschnitte eingeteilt und die jeweiligen Feuerwehren gemeinsam mit weiteren Rettungskräften alarmiert. Für die Feuerwehr Xanten bedeutet dies meist, dass sie mit dem Boot der Löscheinheit Wardt am Einsatz beteiligt ist. Die Einsatzleitung liegt jedoch bei der Feuerwehr in deren Bereich die Person gesichtet wurde, daher verweisen wir mögliche Medienanfragen an die zuständige Feuerwehr.

Ideal wäre es, wenn solche Konzepte nie zum Einsatz kommen müssten. Das Schwimmen im Rheinstrom ist lebensgefährlich und sollte unter allen Umständen unterlassen werden! Seit dem 15.05.2026 ist es zusätzlich im Kreis Wesel verboten und entsprechende Hinweisschilder wurden aufgestellt. Dennoch kommt es leider immer wieder zu Notfällen in und auf dem Rhein, die vermeidbar wären.

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