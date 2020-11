Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

XantenXanten (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde die Feuerwehr Xanten zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Die erste Alarmierung erfolgte am Sonntag um 13:52 Uhr. Im Garten eines Hauses am Maulbeerkamp, war eine Gartenhütte in Brand geraten. Diese wurde mit zwei C-Rohren durch die Einsatzkrätfe aus Xanten-Mitte und Lüttingen abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Die nächste Alarmierung erfolgte in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 02:19 Uhr. Für den Löschzug Xanten-Mitte galt es, eine Wohnungstür für den Rettungsdienst auf der Viktorstraße zu öffnen. Die Bewohnerin war, aufgrund eines medizinischen Notfalls, nicht mehr dazu in der Lage. Über ein geöffnetes Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung im zweiten Obergeschoss. Hierzu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung meldete ein Anrufer, gegen 05:53 Uhr, im Gewerbegebiet Niederbruch. Aufgrund der Vielzahl von Gewerbebetrieben nebst Wohngebäuden, wurden der Löschzug Xanten-Mitte sowie die Löschgruppen aus Xanten-Lüttingen Birten und Wardt mit dem Stichwort "Gewerbe-/Industriebrand" alarmiert. Nach umfangreicher Erkundung des gesamten Gebietes, konnte kein Schadensereignis festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Philipp Schäfer

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell