Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Personenrettung aus Gewässer und Sturmschaden

XantenXanten (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:20 Uhr, wurden die Kräfte aus Xanten-Birten, Xanten-Mitte sowie Lüttingen und Wardt zu einem Seniorenwohnheim im Ortsteil Birten alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte konnten eine Person in einer Gewässerfläche sichten. Da sich diese auf der uferabgewandten Seite befand, wurde umgehend ein Trupp, mit sogenannten Überlebensanzügen, zur Sicherung der Person vorgeschickt. Nach erfolgreicher Sicherung und Rettung über die Uferböschung, konnte die Person anschließend an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach dem Durchzug einer kleinen Unwetterfront am Sonntagabend, stürzte ein Baum auf den Fuß- und Radweg auf der Gelderner Straße. Dieser wurde durch Einsatzkräfte des Löschzuges Xanten-Mitte entfernt.

