Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Kabelbrand und Wasserschaden am Samstagmorgen

Xanten (ots)

Samstag, 26.09.2020, 08:37 Uhr / 09:08 Uhr - Innerhalb einer halben Stunde rückte die Feuerwehr Xanten am Samstagmorgen bereits zu zwei Einsätzen aus.

Zunächst galt es für den Löschzug Xanten-Nord einen Kabelbrand an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Haagschen Weg in Xanten-Vynen zu löschen.

Hier war es im Motorraum des Fahrzeugs zu einem Schwelbrand gekommen. Da es sich um einen Entstehungsbrand handelte, konnte dieser schnell mittels Kleinlöschgerät und Wärmebildkamera abgelöscht und nachkontrolliert werden. Nach einer guten halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder zu ihrem Standort zurückkehren.

Parallel zum laufenden Einsatz in Vynen wurde der Löschzug Xanten-Mitte zur Hagenbuschstraße in Xanten alarmiert. Hier war es zu einem Wasserschaden in einem Wohngebäude gekommen.

