Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Heckenbrand fordert zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Donnerstag, 06.08.2020, 14:46 Uhr - Aus ungeklärter Ursache geriet die Hecke eines Hauses an der Straße 'In der Allmende' in Brand. Vor Eintreffen der Feuerwehr, wurden durch die Bewohner sowie die anwesenden Nachbarn erste, erfolgreiche, Löscherversuche unternommen. Hierbei wurden zwei Personen verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Brand konnte mit einem C-Rohr (100l/min) schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Rauchentwicklung war derart stark, dass es zum Raucheintrag in das Gebäude kam. Dieses wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Im Einsatz waren die Kräfte des Löschzuges Xanten-Mitte.

Hinweis: Aufgrund der anhaltenden Hitze gilt es, beim Umgang mit offener Flamme besonders vorsichtig zu sein. Werfen sie Zigaretten nicht unachtsam weg, vermeiden sie das Abflämmen von Unkraut! Löschversuche sollten nur dann unternommen werden, wenn dies gefahrlos möglich ist. Ansonsten warten sie auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Philipp Schäfer

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell