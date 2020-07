Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Xanten

Freitag, 31.07.2020 - Am bisher heißesten Tag des Jahres ist die Feuerwehr Xanten bei zwei Einsätzen tätig geworden. Die erste Alarmierung erfolgte am heutigen Morgen gegen 09:28 Uhr. Auf dem Veener Weg, in Fahrtrichtung Alpen-Veen, verlor ein Traktor mehrere Liter Getriebeöl. Ursächlich hierfür, war ein technischer Defekt am Fahrzeug. Durch die Feuerwehr wurde eine Ausbreitung in einen nahegelegenen Kanaleinlauf verhindert und die Einsatzstelle, bis zur Übergabe an eine Fachfirma, abgesichert. Im Einsatz waren die Kräfte aus Xanten-Birten und Xanten-Mitte. Der zweite Einsatz folgte gegen 16:27 Uhr. Die automatische Brandmeldeanlage eines Baumarktes an der Sonsbecker Straße hatte ausgelöst. Vor Ort konnten keine Schadensmerkmale festgestellt, sodass keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich waren. Neben den Einheiten Xanten-Mitte und Xanten-Birten, war auch die Löschgruppe Xanten-Lüttingen im Einsatz.

