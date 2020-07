Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zwei tierische Einsätze für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Samstag, 25.07.2020, 13:43 Uhr - Nachdem die Löschgruppe Lüttingen bereits am Vormittag einen Vogel aus einem Kamin befreien musste, rückte der Löschzug Xanten-Nord am Nachmittag zur Kalkarer Straße in Marienbaum aus.

Zwei junge Katzen waren in einen Kellerschacht gefallen und wurden durch die Einsatzkräfte unverletzt befreit.

Bereits nach etwa 15 Minuten konnten die eingesetzten Kräfte den Rückweg zum Standort antreten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Simon Greeven

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell