FW Xanten: Erneuter Einsatz der Bereitschaft 1 in Niederkrüchten

Donnerstag, 23.04.2020, 18:30 Uhr - Nachdem die Bereitschaft 1 des Regierungsbezirks Düsseldorf bereits am 20.04.2020 zur überörtlichen Hilfeleistung in den Kreis Viersen alarmiert wurde, erfolgte am Donnerstagabend ein erneuter Alarm.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rückten die Kräfte im Verband aus. Die Einsatzstelle war erneut der Waldbrand im deutsch/ niederländischen Grenzgebiet. Diesmal galt es diverse Glutnester mittels Wärmebildkamera aufzuspüren und abzulöschen.

Die Feuerwehr Xanten stellte auch in diesem Fall einen Einsatzleitwagen (ELW) nebst Personal und unterstützte somit die interkommunale Zusammenarbeit.

Am Freitagnachmittag traten die Einsatzkräfte den Heimweg an.

