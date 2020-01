Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Führungswechsel bei der Löschgruppe Birten

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Mit dem Wechsel der Führungsspitze der Löschgruppe Birten hat sich die Mannschaft bereits die letzten Monate beschäftigt. Löschgruppenführer Willi Kerkhoff hatte frühzeitig bekannt gegeben, dass er nach knapp 24 Jahren nicht mehr zur Verfügung steht. Auch sein Stellvertreter Jürgen Riddermann möchte nach 20 Jahren in der Gruppenführung Platz für jüngere Kameraden machen. Daher hat es bereits im Sommer 2019 die ersten Gespräche mit der Mannschaft gegeben, wie es weiter gehen soll. Nach mehreren Gesprächen waren dann drei Kandidaten gefunden, die sich die Arbeit als Verantwortliche der Löschgruppe Birten vorstellen können. Thomas Scheffler, der bereits seit 12 Jahren ebenfalls stellvertretender Löschgruppenführer war, erklärte sich bereit, die Führung der Löschgruppe Birten zu übernehmen. Als seine Stellvertreter wurden am 03.01.2020 bei der Jahreshauptversammlung der Gruppe dann Marcel Roelofs und Benedikt Riddermann offiziell aufgestellt. Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten am 10.01.2020 wurde die neue Führung offiziell ernannt. Besonderen Dank gilt Willi Kerkhoff und Jürgen Riddermann für die geleistete Arbeit!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten

Pressesprecherin

Uta Ketteler

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell