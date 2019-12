Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Unruhiger Start ins letzte Adventswochenende

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Freitag, 20.12.2019 - Ausgesprochen unruhig verlief, gerade für die Einsatzkräfte des Löschzuges Xanten-Mitte, der heutige Freitag. Insgesamt kam es zu vier Einsätzen im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr.

Die erste Alarmierung erfolgte um 06:50 Uhr für die Kräfte aus Xanten-Mitte. Eine Ölspur erstreckte sich zwischen der Straße "Im Niederbruch" und der "Bahnhofstraße". Nach Absicherung der Gefahrenschwerpunkte, wurde ein Einsatzstelle einer Fachfirma zur Reinigung übergeben. Die zweite Alarmierung des Tages erfolgte um 08:54 Uhr, abermals für den Löschzug Xanten-Mitte. Im Baustellenbereich auf der Straße "Ostwall", kam es zum Verlust von Hydrauliköl an einem Tieflader. Die Bauarbeiter reagierten umsichtig und errichteten eine Eindeichung aus Erdreich, um die Ausbreitung des Hydrauliköls zu verhindern. Nach erweiterten Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr, welche der Verhinderung der Ausbreitung galten, konnte auch diese Einsatzstelle an eine Fachfirma zur Reinigung übergeben werden. Um 12:55 Uhr erfolgte schließlich die dritte Alarmierung. Auf der Straße "Ulmenweg" in Xanten-Mitte galt es, für den Rettungsdienst Zugang zu einer Wohnung zu schaffen. Ein Tätigwerden der Feuerwehr war hier nicht von Nöten, da die Person die Tür selbstständig öffnen konnte. Die weitere Versorgung übernahm der Rettungsdienst der Stadt Xanten. Mit dem Stichwort "Rauchentwicklung" wurden neben dem Löschzug Xanten-Mitte, die Einsatzkräfte des Löschzuges Xanten-Nord in den Ortsteil Vynen alarmiert. Hier hatte gegen 16:20 Uhr die Zubereitung von Speisen zu einer übermäßigen Rauchentwicklung, im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses, auf der Straße "Rheindamm" geführt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Philipp Schäfer

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell