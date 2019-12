Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Verkehrsunfall in Xanten-Wardt

Xanten (ots)

Freitag, 13.12.2019, 21:54 Uhr - Am Freitagabend wurden die Löschgruppe Wardt, sowie die Löschzüge Xanten-Mitte und Xanten-Nord zur Straße "Am Meerend" in Wardt alarmiert.

Vor Ort war ein PKW aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend an einem Baum zum Stillstand gekommen. Die erste Meldung, wonach zwei Insassen eingeklemmt seien, bestätigte sich zum Glück nicht. Beide Fahrzeuginsassen konnten das verunfallte Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, stellte den Brandschutz sicher und sicherte die Unfallstelle weiträumig ab.

