Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Jugendfeuerwehr trifft Naturschutz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Xanten (ots)

Nachdem vor einiger Zeit der Naturschutzbund Xanten in der lokalen Presse um Mithilfe bei der Herstellung und Instandhaltung von Nisthilfen, für den ansässigen Steinkauz, bat, war für Jugendfeuerwehrwart Viktor Kamperdick-Voß und seinen Stellvertreter Christian Schäfer sofort klar, dass die Jugendfeuerwehr Xanten hierbei unterstützen wird.

Nach der ersten Kontaktaufnahme galt es nun am Samstag, den 23.11.2019, den Plan in die Tat umzusetzen. Die Population des Steinkauzes ist seit vielen Jahren rückläufig. Hierbei spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Vorzugsweise brütet der Steinkauz in Höhlen von Obstbäumen und Kopfweiden. Da diese Brutplätze immer weniger werden, nimmt er inzwischen auch gerne Nisthilfen an.

Drei Jugendliche sowie drei Betreuer unterstützten bei der Überprüfung bzw. Erneuerung der Nisthilfen. Durch witterungsbedingten und zeitlichen Verfall war ein Austausch unumgänglich. Bereits für den 07. Dezember 2019 ist ein weiteres Treffen zwischen Jugendfeuerwehr Xanten und Naturschutzbund Xanten vereinbart worden, um bei dem Projekt weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Philipp Schäfer

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell