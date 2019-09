Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Überörtliche Hilfeleistung beim Großbrand in Kamp-Lintfort

Xanten (ots)

Samstag, 28.09.2019, 09:00 Uhr - Nachdem es bereits am Freitag, den 27.09.2019 gegen 00:32 Uhr zu einem Brand eines Lagerhallenkomplexes in Kamp-Lintfort Saalhoff gekommen war, beschäftigte dieser Brand auch die Feuerwehr Xanten am darauffolgenden Samstag.

Aufgrund der Größe der betroffenen Lagerhallen und deren Bauweise, wurden Freitag und Samstag immer wieder neue Einheiten aus den verschiedensten Städten und Gemeinden zum Einsatzort gerufen.

Die Feuerwehr Xanten stellte am Samstag ein Löchgruppenfahrzeug, besetzt mit neun Einsatzkräften, zu Verfügung.

Vor Ort wurden Glutnester abgelöscht und immer wieder aufflammende Brandstellen bekämpft.

Die Kräfte der Feuerwehr Xanten waren bis Samstagnachmittag im Einsatz.

