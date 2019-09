Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Überprüfung der Hydranten in Xanten-Stadtmitte und Birten

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Der Löschzug Xanten-Mitte und die Löschgruppe Birten der Freiwilligen Feuerwehr Xanten überprüfen am Samstag den 28.09.2019, sowie in Birten auch am Samstag den 05.10.2019, die Hydranten.

Dadurch kann es zu Ablösungen im Wasserleitungssystem kommen, die zu leichten Trübungen des Trinkwassers führen können, aber nicht gesundheitsschädlich sind.

Die Arbeiten dienen dazu die Hydranten winterfest zu machen, um jederzeit eine möglichst problemlose Wasserentnahme sicherzustellen.

Die Feuerwehr bittet um Verständnis.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Xanten

Pressesprecherin

Uta Ketteler

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell