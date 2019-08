Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Gefahrgutaustritt im Gewerbegebiet

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Sonntag, 25.08.2019, 16:34 Uhr - Ein defektes Ventil ist ursächlich, dass es am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall in einem Betrieb an der Boxtelstraße in Xanten-Mitte kam.

Durch den Defekt konnte eine unbekannte Menge Stickstoff aus dem Tank, welcher unmittelbar am Betriebsgebäude stand, austreten. Der Produktaustritt konnte bereits von Weitem durch ein lautes Zischen vernommen werden. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich, zwischen Sonsbecker Straße und Küvenkamp, weiträumig ab. Sofort ging ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz vor und konnte den Austritt des Gases durch das Umleiten auf eine Ersatzleitung erfolgreich unterbinden. Weitere Kontrollen vor Ort ergaben keine weitere Gefahr. Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Mitte, Birten, Lüttingen sowie die Polizei und der Rettungsdienst aus Rheinberg. Ein spezielles Gefahrgutfahrzeug aus Moers, konnte den Einsatz vorzeitig beenden. Erschreckend war abermals die Ignoranz einiger Passanten, die sich trotz eindeutiger Absperrungen in unmittelbare Gefahr begaben. Lautstarke Hinweise durch akustische Signale und persönliche Ansprache wurden gänzlich ignoriert. Die Feuerwehr Xanten weist zum wiederholten Male daraufhin, dass es durch ein solch inakzeptables Fehlverhalten zu gefährlichen Situationen für Passanten und Einsatzkräfte kommen kann!

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Philipp Schäfer

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell