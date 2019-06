Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Übungstag an der Training Base Weeze

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Xanten (ots)

Samstag, 15.06.2019 - Am vergangenen Samstag hatten 18 Kameradinnen und Kameraden die Gelegenheit an einem Übungstag an der Training Base Weeze teilzunehmen. Im Rahmen eines Seminares zu elektrischen Gefahren im Feuerwehreinsatz, gesponsert von innogy, wurden verschiedene Stationen absolviert.

Nach einem kurzen Theorie-Teil zu elektrischen Gefahren an der Einsatzstelle, musste in den praktischen Übungen u.A. ein unübersichtlicher, verrauchter Keller eines Kraftwerkes abgesucht werden. Dabei galt es auf die Besonderheiten einer solchen Anlage zu achten.

Ebenfalls zum Training gehörte eine Wärmeerfahrung. Dabei begeben sich die Feuerwehrkräfte in einen abgeschlossenen Raum, in dem ein Feuer entzündet wird. Durch Atemschutzgeräte und Schutzkleidung gesichert, können die Teilnehmer die verschiedenen Brandphasen und damit verbundene Merkmale beobachten.

Da reale Brandeinsätze glücklicherweise immer seltener werden, sind solche Trainings wichtig, um im Ernstfall die Brandphasen korrekt zu erkennen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig können hier auch neue, unerfahrene Kameradinnen und Kameraden ausprobieren, was es bedeutet bei Temperaturen jenseits der 100 Grad Celsius zu agieren.

Insgesamt konnten die Kräfte der Feuerwehr Xanten an diesem Tag ihr Wissen auffrischen und den ein oder anderen neuen Impuls mitnehmen, um die Arbeit im Einsatzgeschehen weiter zu verbessern.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Xanten

Pressesprecher

Simon Greeven

E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de

http://www.feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell