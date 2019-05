FW Xanten: Besuch beim Löschzug Xanten-Nord: Vorschulkinder lernen die Feuerwehr kennen

Feuerwehr Xanten

Freitag, 03.05.2019 - Was macht die Feuerwehr und was mache ich, wenn es brennt? Dies waren nur zwei der Fragen, die rund zwanzig Vorschulkinder der Kindergärten aus Vynen und Marienbaum am vergangenen Freitag beantwortet bekamen.

Zusammen mit Ihren Betreuerinnen und Betreuern waren Sie zu Gast beim Löschzug Xanten-Nord. Nach einer Theorie-Einheit zu den Aufgaben der Feuerwehr, dem richtigen Verhalten im Brandfall und korrekten Absetzen eines Notrufes, ging es in die Praxis.

Sämtliche Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge wurde kindgerecht vorgestellt. Dazu gehörte auch ein Feuerwehrmann in voller Montur mit Atemschutzgerät, um mögliche Ängste der Kinder abzubauen.

Bevor sich die Kinder verabschiedeten durfte natürlich die Löschübung mit einem echten Feuerwehrschlauch nicht fehlen.

