Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zugang für den Rettungsdienst

Xanten (ots)

Freitag, 26.04.2019, 15:43 Uhr - Diesmal hieß es an der Kalkarer Straße in Xanten-Marienbaum für den Löschzug Xanten-Nord "Person in verschlossener Wohnung".

Nachbarn hatten den Bewohner längere Zeit nicht mehr gesehen und die Polizei informiert. Diese zog die Feuerwehr und den Rettungsdienst hinzu. Die Wohnungstüre wurde durch die Feuerwehr geöffnet und der Patient an den Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 30 Minuten mit acht eingesetzten Feuerwehrleuten.

