Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb

Xanten (ots)

Mittwoch, 24.04.2019, 15:27 Uhr - Zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Kalkarer Straße in Xanten-Marienbaum wurden die Löschzüge Xanten-Nord und Xanten-Mitte am Mittag gerufen.

Vor Ort war ein Misthaufen in Brand geraten. Mithilfe eines Traktors wurde das Brandgut auseinander gefahren und von einem Trupp (zwei Feuerwehrleute) mit einem C-Rohr (100 Liter/Min.) abgelöscht.

Nachdem auch die letzten Glutnester mittels Wärmebildkamera entdeckt und abgelöscht waren, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz nach ca. einer Stunde beenden.

