FW Xanten: Sturmtief hat geringe Auswirkungen

Xanten (ots)

Samstag, 09.03.2019 - Nachdem die Wind- und Gewittertätigkeit gegen 15:30 Uhr spürbar zunahm, musste auch die Feuerwehr Xanten bei witterungsbedingten Einsätzen tätig werden.

Die erste Alarmierung erfolgte für die Löschgruppe Xanten-Wardt um 16:34 zu einem Campingplatz an der Urseler Straße. Hier war ein großer Ast aus einer Baumkrone abgebrochen und droht zusammen mit weiteren Ästen auf die Fahrbahn zu stürzen. Infolgedessen wurde zur Unterstützung die Drehleiter aus Xanten-Mitte hinzugezogen. Parallel im Einsatz, waren auch die Einsatzkräfte aus Xanten-Mitte an der Straße "Falkenweg". Hier waren drei Gartenhütten vom Wind aus dem Fundament gerissen worden, und drohten nun auf die angrenzende Landstraße zu wehen. Während der ersten Maßnahmen erreichte die Kräfte ein weiterer Einsatz im Ortsteil Xanten-Birten. Eine Person sollte hier von einem umstürzenden Baum begraben worden sein. Die Arbeiten wurden unverzüglich eingestellt, um schnellstmöglich die Einsatzstelle auf der Römerstraße zu erreichen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Person, durch den anwesenden Rettungsdienst, befreit werden. Die Restarbeiten an der Einsatzstelle "Falkenweg" wurden weitergeführt, ehe die Einsatzkräfte zum Standort einrückten. Die aktuelle Warnung vor Sturmböen gilt noch bis 20:00 Uhr heute Abend.

