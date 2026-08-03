Feuerwehr Neuss

FW-NE: Fünf Personen im Rhein gemeldet | Suche ohne Feststellung beendet

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Neuss (ots)

Am vergangenen Samstagabend, den 1. August 2026, wurde die Feuerwehr um 20:15 Uhr zum Rhein in Höhe der Hammer Eisenbahnbrücke alarmiert. Ein Anrufer hatte dort zwei Erwachsene und drei Kinder im Wasser gemeldet.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine umfangreiche Suche ein. Der betroffene Rheinabschnitt wurde vom Wasser, aus der Luft und vom Ufer aus kontrolliert. Parallel befragten die Einsatzkräfte mehrere Menschen am Rheinufer. Diese konnten jedoch keine konkreten Angaben zu den vermeintlich im Wasser befindlichen Personen machen.

Da während der gesamten Suche weder Personen in Not noch weitere Hinweise festgestellt werden konnten, wurde der Einsatz nach etwa einer Stunde als Fehlalarm beendet. Dennoch war es richtig, den Notruf zu wählen - auch wenn sich der Anrufer nicht sicher war. Es gilt folgende Grundregel: Wer eine vermeintlich in Not geratene Person im Wasser beobachtet, sollte sofort den Notruf 112 wählen. Im Rhein zählt dabei jede Sekunde.

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