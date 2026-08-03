Feuerwehr Neuss

FW-NE: Küchenbrand in der Innenstadt | Drei Personen verletzt

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Neuss (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 2. August 2026, wurde die Feuerwehr um 17:59 Uhr zu einem Küchenbrand auf der Breite Straße alarmiert. Gemeldet worden war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im dritten Obergeschoss.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. In einer Wohnung war es zu einem Brand in der Küche gekommen. Die Bewohner hatten bereits eigene Löschversuche unternommen und das Feuer erfolgreich gelöscht.

Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und entrauchte anschließend die Wohnung.

Insgesamt waren fünf Personen betroffen. Sie wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Drei von ihnen wurden anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

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