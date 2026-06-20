Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in Reuschenberg | Haus teilweise unbewohnbar

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Neuss (ots)

Am Freitagabend, dem 19. Juni 2026, wurde die Feuerwehr gegen 20:27 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand zum Linneplatz in Reuschenberg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Feuer im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses. Rauch hatte sich bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet und drang aus den Fenstern.

Umgehend ging ein Team unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Gebäude mit Lüftern entraucht.

Zwei Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch ohne weitere medizinische Maßnahmen vor Ort verbleiben. Während des Einsatzes wurde eine Wachbereitschaft eingerichtet, um den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherzustellen. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz. Zusätzlich unterstützten Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei die Maßnahmen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Gebäude zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Aufgrund der entstandenen Schäden sind Teile des Hauses derzeit nicht bewohnbar. Gegen 22:30 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

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