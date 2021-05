Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand einer Abluftanlage eines Röstofens | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Freitag, den 07.05.2021, ist die Feuerwehr Neuss kurz nach Mittag zu einem gemeldeten Lagerhallenbrand auf der Hansastraße alarmiert worden.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine mittelschwere Verrauchung einer 20x30 Meter großen Industriehalle feststellbar. Im hinteren Bereich der Halle war eine stärkere Rauchentwicklung aus einer Abluftanlage eines Röstofens erkennbar. Durch einige Mitarbeiter des Unternehmens waren erste Löschmaßnahmen ergriffen worden, welche nicht zum gewünschten Erfolg führten.

Die eingesetzten Einsatzkräfte kühlten im Verlauf des Einsatzes die stark erhitzten Rohrleitungen mit Löschwasser, zur weiteren Brandbekämpfung fanden umfangreiche Demontagearbeiten statt. Unter Zuhilfenahme einer Drehleiter wurde eine Reinigung der vollständigen Abluftanlage durchgeführt. In Anbetracht der ausgedehnten Abluftanlage nahm die Demontage inklusive Reinigung ca. eineinhalb Stunden in Anspruch. Für die Dauer der ersten Maßnahmen stellten die Löschzüge Grimlinghausen und Furth den Grundschutz für das Neusser Stadtgebiet sicher, der Löschzug Stadtmitte unterstützte den hauptamtlichen Löschzug an der Einsatzstelle.

Im weiteren Verlauf konnte der Löschzug Stadtmitte von der Einsatzstelle entlassen werden und übernahm die Aufgabe des Grundschutzes. Von Seiten der Feuerwehr Neuss konnte der Einsatz nach ca. 2 Stunden beendet werden.

