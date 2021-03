Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer im Außenlager eines Betriebes | Frühes Eingreifen verhindert Ausbreitung

Neuss (ots)

Am heutigen Dienstag, den 30. März 2021 wurde die Feuerwehr gegen 12:00 Uhr in das Außenlager eines papierverarbeitenden Betriebes an der Büdericherstraße in Neuss gerufen.

Betriebsangehörige meldeten Flammen aus einem Papierstapel im Außenlager, die sich schnell ausbreiteten. Bereits auf der Anfahrt bestätigte sich diese Meldung, woraufhin eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt wurde und drei weitere Löschzüge zur Einsatzstelle alarmiert wurden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten Papierstapel auf einer Fläche von etwa 40 m² - durch Betriebsangehörige wurde bereits ein Löschangriff vorbereitet und das Feuer auf sein Ursprungsort begrenzt. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützen die Betriebsangehörigen mit drei Wasserwerfern á 2000 Liter Wasser / Minute und konnten so eine weitere Ausbreitung verhindern.

Durch das schnelle Eingreifen der Betriebsangehörigen, welches hier lobend hervorgehoben werden muss, konnte eine weitere Ausbreitung auf das restliche Außenlager verhindert werden. Die Feuerwehr übernahm zusätzlich weitere Nachlöscharbeiten und konnte die Einsatzstelle nach etwa einer Stunde verlassen.

Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Löschzug die Löschzüge Furth und Stadtmitte mit insgesamt 30 Einsatzkräften, durch die Löschzüge Grimlinghausen und Norf wurde eine Wachbereitschaft sichergestellt.

