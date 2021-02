Feuerwehr Neuss

FW-NE: Europäischer Notruf 112 wird 30 Jahre alt | Feuerwehr Neuss beteiligt sich an "Twittergewitter"

Neuss (ots)

Am Donnerstag, den 11.2.2021 wird erneut der "Europäische Tag des Notrufs 112" stattfinden, an dem sich seit drei Jahren viele Feuerwehren mit dem so genannten "Twittergewitter" beteiligen. An diesem Aktionstag soll die Bekanntheit der einheitlichen Notrufnummer 112 weiter gesteigert werden.

Der Tag wird ebenfalls von zahlreichen Feuerwehren genutzt, um die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Alltag mit Einsätzen, Ausbildung und weiteren Informationen teilhaben zu lassen. Auch in diesem Jahr wird die Feuerwehr Neuss von 8 bis 20 Uhr unter den Hashtags #EinsatzfürNeuss und #Neuss112 Einblicke in den Alltag der Neusser Feuerwehr liefern. Neben Informationen über den Notruf möchten wir damit ein realistisches Bild unserer Arbeit zeigen, Follower generieren und Menschen für die Mitarbeit in unseren freiwilligen Löschzügen interessieren.

