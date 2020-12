FW-NE: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus | Eine Person verletzt

Feuerwehr Neuss

Am Donnerstag, den 03.12.2020 wurde die Feuerwehr gegen 10:53 Uhr zu einem Einsatz in der Dyckhofstraße gerufen. Dort war es im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand in einer Küche gekommen, bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Treppenraum und die Wohnung verraucht.

Der Brand wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz abgelöscht, Wohnung und Treppenraum wurden gelüftet.

Die beiden Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, eine Person wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauerte ca. eine halbe Stunde, danach konnte die Einsatzstelle an Polizei und Bewohner übergeben werden.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug mit 18 Einsatzkräften sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

