Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kerze löst Brand aus | Keine Verletzten

NeussNeuss (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 02.12.2020, wurde die Feuerwehr gegen 16:59 Uhr in die Straße "Am Alten Sportplatz" in Neuss Holzheim alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte waren Flammen hinter einer bereits durch die Wärmewirkung geborstenen Scheibe zu erkennen. In allen einsehbaren Zimmern der Wohnung war Rauch erkennbar.

Der Einsatz eines Löschrohres von der Außenseite führte zu einem schnellen Löscherfolg. Ein parallel durch den Treppenraum eingesetzter Löschtrupp konnte sich einen schnellen Zugang verschaffen und Nachlöscharbeiten durchführen. Im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen wurden innerhalb der Wohnung mehrere Tiere betreut und in rauchfreie Bereich gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Im Einsatz war der hauptamtliche Löschzug. Der Löschzug Stadtmitte stellte auf der Feuerwache am Hammfelddamm die Wachbereitschaft sicher.

