FW-NE: Feuer im Dachbereich eines Reihenhauses in Uedesheim | Keine Personen verletzt

Feuer im Dachbereich eines Reihenhauses in Uedesheim | Keine Personen verletzt

Neuss

Um 21.03 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand im Dachbereich eines Einfamilien-Reihenhauses in Neuss-Uedesheim. Die Feuerwehr war mit dem hauptamtlichen Löschzug und dem Löschzug Uedesheim mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand im Innenangriff. Über eine Drehleiter wurde das Dach des Einfamilienhauses an mehreren Stellen geöffnet und letzte Glutnester abgelöscht. Die Straße "Am Kreuzfeld" wurde vorübergehend gesperrt. Das gesamte Haus wurde umfangreich kontrolliert und mittels Überdrucklüfter entraucht. Der Einsatz war um 22:45 Uhr beendet.

