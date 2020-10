Feuerwehr Neuss

FW-NE: Wohungsbrand im Erdgeschoss

NeussNeuss (ots)

Am heutigen Freitag um 19:50, kam es auf der Straße Am Marianum in Neuss zu einem Brandereignis im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es handelte sich um einen Brand einer Handwerkermaschine. Der Brand konnte von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Durch weitere Kräfte wurde das verrauchte Treppenhaus kontrolliert und entraucht. Personen kamen nicht zu schaden. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften im Einsatz, sowie dem Rettungsdienst und der Polizei. Über die Höhe des Schadens kann noch keine Angabe gemacht werden.

