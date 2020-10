Feuerwehr Neuss

FW-NE: Person unter PKW eingeklemmt | Verkehrsunfall in Neuss-Grefrath

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am heutigen Dienstag, den 13.10.2020, wurde die Feuerwehr um 09:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neuss-Grefrath gerufen. An der Lanzerather Straße meldeten Unfallbeteiligte, dass eine Person nach einem Verkehrsunfall unter einem Fahrzeug eingeklemmt sei.

Bei Eintreffen bestätigte sich die gemeldete Lage, eine Person war nach einem Verkehrsunfall auf der Niederrheinstraße in Fahrtrichtung Lüttenglehner Straße unter einem Kleinwagen eingeklemmt und nicht ansprechbar.

Durch die Kräfte vor Ort wurde direkt eine Sofort-Rettung durchgeführt. Das Fahrzeug wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät angehoben und die lebensbedrohlich verletzte Person aus der Zwangslage befreit. Die Feuerwehr unterstützte bei weiteren Maßnahmen des Rettungsdienstes und sicherte die Einsatzstelle ab.

Im Einsatz waren vonseiten der Feuerwehr der Löschzug 10 (Hauptamt) sowie der Löschzug 18 (Grefrath). Die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert zur Stunde noch an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Neuss

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0174 2043398

E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de

http://www.feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell