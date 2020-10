Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am gestrigen Montag, den 05.10.2020, wurde die Feuerwehr gegen 21:00 Uhr zu einem Brand in Uedesheim auf der Rheinfährstraße gerufen, dort brannte eine Sauna in einem Keller eines Einfamilienhauses.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der offenen Haustüre, die Bewohner hatten das Haus verlassen. Das Feuer hatte sich im Keller auf weitere Kellerebereiche ausgebreitet.

Der Brand wurde durch einen Trupp unter Atemschutz bekämpft, parallel kontrollierte ein weiterer Trupp unter Atemschutz das restliche Haus auf weitere Brandherde. Es gab keine Verletzten, da die Bewohner den Brand rechtzeitig bemerkten und das Haus verlassen konnten.

Im Einsatz waren von 21 Uhr bis etwa 22:30 Uhr der hauptamtliche Löschzug und der Löschzug Uedesheim sowie ein Rettungswagen.

