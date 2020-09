Feuerwehr Neuss

FW-NE: Bundesweiter Warntag in Neuss | Hier stehen die Sirenen!

Neuss (ots)

Der bundesweite Warntag findet erstmals am 10. September 2020 statt und wird ab dann jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11:00 Uhr werden zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in allen Ländern mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise Sirenen ausgelöst.

Um 11:00 Uhr wird eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren geschickt, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossenen sind. Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung in ihren Systemen bzw. Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps (z. B. die Warn-App NINA), auf denen Sie die Warnung lesen, hören oder wahrnehmen.

Am morgigen Donnerstag, den 10.September heulen also auch in Neuss um 11 Uhr die Sirenen zur Probe und es wird auf allen möglichen Wegen wie z.B. über NINA oder die sozialen Medien der Feuerwehr gewarnt.

In Neuss wird der Ausbau eines modernen Sirenensystems vorangetrieben, bisher stehen 17 von 39 Sirenen, diese werden alle am Warntag die Bevölkerung warnen. Die bereits abgedeckten Bereiche sind in der Karte ersichtlich, der weitere Ausbau soll bis 2021 abgeschlossen sein. Stand heute hat das Netz etwa 45% seiner späteren Leistungsfähigkeit erreicht.

Weitergehende Informationen für die Bevölkerung gibt es unter www.bundesweiter-warntag.de und www.warnung.nrw.de.

