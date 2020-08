Feuerwehr Neuss

FW-NE: Großeinsatz an der Industriestraße | Brand in einem Silo

Neuss (ots)

Am heutigen Samstag, den 15. August 2020, kam es zu einem Brandereignis in einem Industriebetrieb im Neusser Hafengebiet. Auf der Industriestraße geriet ein Silo in einer Halle in Brand, was einen Großalarm der Neusser Feuerwehr auslöste.

Derzeit wird das Schüttgut, das in Brand geriet, aus dem Silo und der Halle befördert. Es wird außerhalb der Halle abgelöscht. Es sind insgesamt 84 Kräfte im Einsatz. Der Brand beschränkt sich aktuell auf den Innenraum der Halle.

Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Neuss

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0174 2043398

E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de

http://www.feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell