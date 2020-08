Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einem Abfallverwertungsbetrieb | Acht betroffene Personen

Neuss (ots)

Am 06.08.2020 wurde die Feuerwehr gegen 13:15 Uhr zu einem Brand in einem Abfallverwertungsbetrieb gerufen. Vor Ort bestätigte sich die Lage: es brannte eine Papierpresse in einer Halle. Mehrere Arbeiter hatten sich bereits aus der Halle in Sicherheit gebracht.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Parallel wurden Kräfte in Stellung gebracht, um ein mögliches Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.

Durch den Notarzt wurden acht Arbeiter gesichtet, die Brandrauch eingeatmet hatten. Von ihnen wurden anschließend vier zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser transportiert.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Es folgte eine umfangreiche Suche nach weiteren Glutnestern und eine Kontrolle der Maschinenteile mittels Wärmebildkameras. Zu diesem Zweck musste die Papierpresse teilweise händisch geleert werden.

Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben. Die Brandursache ist unklar.

Folgende Kräfte waren im Einsatz: Löschzug (LZ) 10, Tagesstaffel, LZ 17, 18, 19, B-Dienst, Abrollbehälter Einsatzleitung, drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und die Polizei. Die Wachbereitschaft für das Stadtgebiet wurde vom LZ 11 sichergestellt.

