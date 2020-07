Feuerwehr Neuss

FW-NE: ABC-Land

vermutlich brennende Phosphorbombe

Neuss (ots)

Gegen 11:35h wurde der ABC-Zug der Feuerwehr Neuss zu einem Kampfmittelfund in der Wehler Dorfstraße im Stadtteil Speck-Wehl alarmiert. In einer Grundstückseinfahrt fanden die Einsatzkräfte einen rohrähnlichen Gegenstand, an dem sich immer wieder Flammen und Rauch bildete. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und Löschmittel bereit gestellt. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Rohrstück in eine Schuttmulde verbracht und mittels trockenem Sand abgedeckt, wodurch die Flammen- und Rauchentwicklung unterbunden wurde. Bis auf eine Brandwache, konnten die Einsatzkräfte reduziert werden. Der zwischenzeitlich eingetroffene Kampfmittelräumdienst, bestätigte den Anfangsverdacht auf ein altes Kampfmittel mit Restphosphor-Anhaftungen. Diese konnten sich aufgrund des Kontakts mit Luft, sowie der hohen Temperaturen selbst entzünden. Das Kampfmittel wurde durch den Räumdienst übernommen und zur Entsorgung abtransportiert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Grundstückseigentümerin übergeben und der Einsatz gegen 14:00h beendet.

Im Einsatz: ABC-Zug des LZ 10, ABC-Messeinheit, Löschzüge 14, 15 und 17, 1 RTW, Polizei, Kampfmittelräumdienst

Wolfgang Thron

- Einsatzleiter -

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Neuss

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0174 2043398

E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de

http://www.feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell