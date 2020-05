FW-NE: Küchenbrand in einem Einfamilienhaus | Vier Personen ins Krankenhaus transportiert

Feuerwehr Neuss

Küchenbrand in einem Einfamilienhaus | Vier Personen ins Krankenhaus transportiert

Neuss

Am späten Nachmittag des heutigen Samstags (02.05.2020) wurde die Feuerwehr um 15:43 Uhr in die Niersstrasse nach Neuss Derikum alarmiert. Dort hatte eine Fritteuse in einer Küche im 1. OG aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung unternahmen noch Löschversuche, konnte den Brand aber nicht mehr eindämmen, sodass die gesamte Küche innerhalb weniger Sekunden in Vollbrand stand. Glücklicherweise konnten sich die Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten.

Die eintreffenden Kräfte kontrollierten mit zwei Trupps unter Atemschutz das gesamte Haus und leiteten zeitgleich eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren ein. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der Brandschaden konnte auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Zusätzlich wurde mit einer Drehleiter der Dachbereich kontrolliert, um eine Ausbreitung auf den Dachstuhl ausschließen zu können.

Die betroffenen Personen, eine Frau und drei Kinder, wurden vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt betreut. Alle Personen wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Im Einsatz waren die Löschzüge 10 und 14. Der Löschzug 11 stellte auf der Feuerwache am Hammfelddamm die Wachbereitschaft sicher und bearbeitet einen weiteren Kleineinsatz auf der Rheydterstrasse.

