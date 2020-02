Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zweite Zwischenbilanz 00:00 Uhr zum Sturmtief "Sabine" | 15 Einsätze

Neuss

Zum jetzigen Zeitpunkt ist festzustellen, dass das Einsatzaufkommen in der Stadt niedrig ist. Bisher wurden insgesamt 15 Einsätze abgearbeitet. Von abgebrochenen Ästen bis hin zu entwurzelten Bäumen oder losen Dachziegeln sahen sich die Einsatzkräfte aller Neusser Löschzüge mit den klassischen sturmspezifischen Einsätzen konfrontiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die im Vorfeld getroffenen organisatorischen und technischen Vorbereitungen zeigten Wirkung, alle anfallenden Einsätze konnten zügig und effizient abgearbeitet werden.

Aktuell rechnen wir mit einem erneuten Anstieg der Einsatzzahlen in den frühen Morgenstunden, da erfahrungsgemäß Sturmschäden erst in der Morgendämmerung entdeckt und gemeldet werden. Bitte seien Sie vorsichtig und meiden Sie von Sturm betroffene Bereiche wie Parks, Wälder und Grünanlagen. Wenn Ihr Haus oder Dach vom Sturm beschädigt wurde und z.B. Dachpfannen lose sind und drohen herabzustürzen, so halten Sie sich bitte aus dem Gefahrenbereich fern.

Alle zusätzlich eingesetzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz um 0:00 Uhr beenden, der Stab wurde aufgelöst. Wir bedanken uns bei allen, die von 17:00 Uhr an in Bereitschaft waren und alle angefallenen Sturmschäden beseitigt haben.

Wir beenden hiermit die aktuelle Berichterstattung. Ein Abschlussbericht erfolgt nach endgültigem Durchzug des Sturmtiefs "Sabine".

