FW-NE: Zwischenbilanz 20:45 Uhr zum Sturmtief "Sabine" | Acht Einsätze

Der Einsatz zum Sturmtief "Sabine" verläuft bisher ruhig. Die Feuerwehr Neuss ist bisher zu sieben sturmbedingten Einsätzen ausgerückt. Zumeist handelte es sich um umgestürzte Bäume, die von uns entfernt wurden, so auf der Bergheimer Straße in Reuschenberg und auf der Steinhausstraße. An anderen Einsatzstellen wurden durch den Sturm lose Gegenstände und Fassadenteile auf Straßen geweht, die von uns gesichert wurden. Auch ein Brandeinsatz auf der Jülicher Landstraße wurde bearbeitet. Es handelte sich um ein Lagerfeuer in einem Garten.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit 181 Einsatzkräften in Bereitschaft. Aktuelle Informationen zur Lage in Neuss stellen wir weiterhin auf unseren sozialen Netzen zur Verfügung.

