Feuerwehr Neuss

FW-NE: Sturmtief "Sabine" kommt in Neuss an | Erste sturmbedingte Einsätze

Neuss (ots)

Aktuell zieht das Sturmtief "Sabine" auf das Stadtgebiet zu und sorgt für die ersten Sturmschäden in Grimlinghausen und auf der Furth. In Grimlinghausen haben sich auf einer Baustelle mehrere Styroporteile gelöst und auf der Furth lagen lose Äste auf der Fahrbahn der Römerstraße. Alle Einsatzstellen wurden abgearbeitet, aktuell liegen keine neuen Einsätze an.

Wir haben um 17:00 Uhr planmäßig den Einsatzstab eingesetzt, der alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss koordiniert. Alle Löschzüge sind vorbereitet und sind ebenso seit 17:00 Uhr mit insgesamt 156 Einsatzkräften einsatzbereit und besetzten ihre Gerätehäuser. Daneben stehen weitere Kräfte des Technischen Hilfswerks zur Verfügung.

Wir beobachten in Absprache mit dem Deutschen Wetterdienst die Entwicklung des Sturms und informieren aktuell über unsere Website und unsere sozialen Medien über die Entwicklung im Stadtgebiet.

