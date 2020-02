Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand im Dachgeschoss

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Im Ortsteil Weissenberg kam am heutigen Montagmorgen zu einem Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich des betroffenen Wohngebäudes festgestellt werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Der Brand einer Holzvertäfelung konnte durch einen umgehend eingeleiteten Löschangriff von einem Trupp unter Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Belüftungsgerät gelüftet, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ermittlungen diesbezüglich wurden durch die Polizei aufgenommen. Ebenso kann die Höhe des entstandenen Sachschadens zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Feuerwehreinsatz war nach ca. einer Stunde beendet. Für diesen Zeitraum bestand eine Sperrung der Gladbacher Straße in Richtung Düsseldorf. Im Einsatz waren insgesamt 22 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Neuss

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0174 2043398

E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de

http://www.feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell