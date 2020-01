Feuerwehr Neuss

FW-NE: Gefahrguteinsatz in einem Industriebetrieb | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Heute Morgen (16.01.2019) wurde die Feuerwehr gegen 08:00 Uhr zu einem Betrieb an der Straße "Am Hochofen" gerufen, in dem alte Bojen mit neuer Beleuchtungstechnik ausgestattet werden. Dort gab es den Verdacht, dass bei der Demontage alter Glühstrümpfe radioaktives Material in geringfügigen Mengen freigesetzt worden sei, da diese aufgrund des Alters bei der Bearbeitung zerfielen.

Die Mitarbeiter des Betriebes wurden durch die Feuerwehr auf Kontamination mit radioaktivem Material geprüft und anschließend vom Rettungsdienst betreut. Bei keinem der Mitarbeiter konnte eine Kontamination nachgewiesen werden, Messungen im Arbeitsbereich ergaben ebenso keine erhöhten Strahlungswerte.

Ein zuständiger Mitarbeiter vom Landesamt für Arbeitsgestaltung führte ebenfalls Messungen durch, auch hierbei wurden keine erhöhten Werte festgestellt.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Messungen an die Bezirksregierung übergeben.

