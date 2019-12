Feuerwehr Neuss

FW-NE: UPDATE: Größere Ölspur im Stadtgebiet | Verkehrsbehinderungen

Neuss (ots)

Die Ölspur zieht sich von der Stresemannallee im Neusser Hafen über den Hammfelddamm in Richtung Berghäuschensweg Weg und im weiteren Verlauf des Berghäuschensweg vorbei an Erfttal, dann auf die Von-Waldthausen-Straße, Hoistener Straße, Villestraße und auf die L142 bis in das Grevenbroicher Stadtgebiet. Dort ist die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich ebenfalls im Einsatz.

Die Ölspur wird durch eine Fachfirma aufgenommen. Die restliche Einsatzdauer ist aktuell unbestimmt. Der Verursacher, ein PKW mit technischem Defekt, wurde auf Grevenbroicher Stadtgebiet angetroffen.

Wir informieren, sobald die Beseitigung der Ölspur abgeschlossen ist.

